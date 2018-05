Kippenvel: man redt jongetje (4) dat aan balkonrand flat bungelt

Het had zo compleet anders kunnen aflopen: vandaag redde een Fransman een jongetje van maar vier jaar oud, dat op meters hoog aan de balkonrand van een flat bungelde.

Het voorval vond plaats in Parijs. Wat er precies met het jongetje gebeurd is dat hij aan de balkonrand kwam te hangen, is nog niet bekend. Gezegd wordt dat de ouders van de kleuter hem alleen hadden achtergelaten in het appartement.

Eén ding is wél zeker: een nog onbekende Fransman twijfelde geen seconde en klom als een ware Spiderman van balkon naar balkon omhoog om het kleine kereltje te redden.

Het jongetje hing op 4 hoog aan een balkonrand. Op dezelfde verdieping probeerde een andere man het jochie ook te redden, maar een tussenschot leek daarbij in de weg te zitten.

Een omstander plaatste een video van het voorval op Twitter. Toen het kind eenmaal gered was, werd er hard geapplaudisseerd en gejuicht.

Let op, sommige mensen zouden deze beelden erg heftig kunnen vinden:

[ Le Héros Du Jour ] #Yamakasi

La scène est surréaliste: un jeune homme (non identifié) escalade, à mains nues et au péril de sa propre vie, la façade d’un immeuble, rue Marx-Dormoy, ce samedi 26 mai à Paris pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide au 4ème étage. pic.twitter.com/lWZlwA2bw4 — Martial Spirit (@martialspiritfr) 27 mei 2018

Bron: NOS. Beeld: Twitter.