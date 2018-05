Man spoot ammoniak in ogen van ex en reed daarna nog uren met haar rond

In de Britse rechtbank kwam deze week een gruwelijke mishandelingszaak aan het licht. De 27-jarige Matthew Johnson spoot in 2016 ammoniak in de ogen van zijn ex-vriendin, waarna hij haar bont en blauw sloeg en verkrachtte. Vervolgens reed hij uren met haar rond om de pijn te verergeren.

Rechter Shani Barnes vond de foto’s van de verwondingen zo gruwelijk, dat ze haar nog lang zullen bijblijven, vertelde ze.

Afgelegen parkeerplaats

Johnson liet zijn toenmalige vriendin in 2016 naar een afgelegen parkeerplaats rijden, waar hij vervolgens het bijtende goedje in haar ogen spoot. Vervolgens sloeg hij haar bont en blauw en randde hij haar aan. Na de aanval reed hij nog uren met haar rond, om de pijn te verergeren. Pas in de avond zette hij de toen 30-jarige vrouw af bij het lokale ziekenhuis.

‘Prins op het witte paard’

Johnsons ex-vriendin ondervindt nog dagelijks de gevolgen van het incident: zo moet ze een bril dragen en kan ze ’s avonds niet autorijden. Rechter Shani Barnes was onder de indruk van haar verhaal. Johnson, dakdekker van beroep, was volgens de rechter ooit de prins op het witte paard voor de ex-vriendin. Uiteindelijk werd hij ‘donker en gevaarlijk’. De man zou eigenlijk vorig jaar al terechtstaan, maar vluchtte toen uit de rechtbank. De politie kon hem pas maanden later arresteren. Hij probeerde ook toen nog te ontkomen, maar viel van een dak en brak zijn enkel.

Flinke celstraf

Uiteindelijk kreeg hij deze week een reeks straffen opgelegd, waaronder veertien jaar voor het gebruiken van een schadelijke stof om iemand letsel toe te brengen. Hij gaat voor tien jaar de cel in en staat daarna nog vier jaar onder toezicht. Hij zit gelijktijdig ook straffen uit voor onder meer aanranding en het toebrengen van lichamelijk letsel bij een eerdere aanval op dezelfde vrouw.

