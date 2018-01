Man komt na avond stappen met 7 breuken in zijn gezicht thuis

Een avondje lol in Eindhoven: dat had het moeten worden. Maar voor de 25-jarige Jean Paul liep het allemaal anders.

Jean Paul was met zijn voetbalteam een biertje drinken.

Zinloos geweld

Volgens zijn zus gebeurde er het volgende: “Een groep van drie of vier mannen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar liep voorbij. Zij stapten op mijn broer en zijn vrienden af omdat ze dachten dat er over hen werd gezongen. Toen één van de vrienden van mijn broer rustig vertelde dat ze niet over hen zongen, kreeg Jean Paul een klap.” De jongen werd vervolgens in elkaar geslagen door de onbekenden.

Het liep volledig uit de hand. De jongen werd geraakt met iets heel hards. “We denken dat het een boksbeugel of stalen pijp is geweest”, aldus een geschrokken zus. Het slachtoffer werd gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Zijn oogkas, jukbeenderen, kaakbeen en neus zijn gebroken. De daders zijn ontsnapt en Jean Paul kan zich zelf niet veel herinneren van het incident. Volgende week wordt hij geopereerd.

De politie spreek van ‘een zeer zware mishandeling’ en vraagt getuigen om beelden van het moment. Beau deelt heftige foto’s van haar broer op social media in de hoop de daders te kunnen vinden:

Deze man is door een gezette blonde man met een boksbeugel of lode pijp mishandeld vannacht rond 4.00-4.30 op het #Stratumseind in #Eindhoven. #zinloosgeweld getuige graag melden bij de #politie pic.twitter.com/firoBfhnU9 — Catootje (@Dabonzi) 21 januari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS. Beeld: iStock