Man laat stervende vriendin achter in autowrak en keert alleen terug voor telefoon

De 21-jarige Michael Campbell wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vriendin Ria Patel (20) voor dood heeft achtergelaten in een autowrak kort nadat ze waren gecrasht. Wat het voorval nog éxtra wrang maakt, is dat hij niet veel later terugkeerde om zijn telefoon op te halen.

Het stel reed zondagochtend van een feestje terug, toen Michael de macht over het stuur verloor en tegen een seinpaal knalde.

Getuige

Een getuige zag hoe de auto van het stel – een rode Ford Focus – door rood licht raasde en uiteindelijk tot stilstand kwam voor een seinpaal. De vrouw zag vervolgens Campbell uit de auto klimmen en naar de McDonald’s toe lopen.

Op zoek naar telefoon

“Even later keerde hij terug naar het wrak, waar hij als een gek naar zijn telefoon begon te zoeken”, verklaarde de vrouw aan de politie. “Daarna ging hij er weer vandoor en liet zijn vriendin – die vooraan op de passagiersstoel zat – aan haar lot over. Hij riep me wel nog toe dat ik de politie moest bellen.”

Opgepakt

De politie kwam al snel achter zijn identiteit omdat hij zijn portemonnee in de auto had laten liggen. Toch duurde het nog 2 dagen voordat ze wisten waar hij was en hem konden oppakken. Na een korte stop bij het ziekenhuis werd hij opgesloten in de gevangenis van Hennepin County. Hij wordt beschuldigd van roekeloos rijden, het veroorzaken van de dood van zijn vriendin én een vluchtmisdrijf.

‘Superdronken’

Verschillende vrienden van Campbell hebben verklaard dat hij die bewuste avond ‘superdronken’ was. Iets wat hij later zelf ook toegaf tijdens zijn verhoor bij de politie. Hij kon het naar eigen zeggen niet aanzien om zijn vriendin na de crash te zien, waarop hij besloot om het op een lopen te zetten. Volgens de politie was de passagierskant van de wagen compleet verpletterd en waren er nergens remsporen te zien.

Wake

Het is overigens niet de eerste keer dat Campbell in aanraking komt met justitie. Hij beging eerder al meerdere verkeersovertredingen, waaronder een ongeval met een vluchtmisdrijf in januari. De universiteit van St. Thomas, waar Patel les volgde, heeft geschokt gereageerd op haar dood. Gisteravond werd een wake voor haar georganiseerd. Ook haar familieleden zijn aangeslagen. “Ze was een van de gelukkigste meisjes die ik kende”, aldus haar oom Hitesh. “We waren onafscheidelijk”, zegt ook nichtje Raveena. “Ze had een goed hart en kon met iedereen goed opschieten.”

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook