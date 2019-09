Een bevalling van 2 dagen klinkt natuurlijk verschrikkelijk, maar deze man heeft zijn vrouw op een hele lieve manier ondersteund.

De Amerikaanse Kendall Caver (29) verraste zijn vrouw Jasmine (28) terwijl ze zich voorbereidde op de komst van hun dochter Sofia.

Liefdesverhaal

Op Facebook deelt hij een video van hem waarin hij door middel van pagina’s hun relatie van 10 jaar beschreef. Terwijl hij hun liefdesverhaal in grote letters op verschillende bladzijdes liet zien, steunde hij zijn vrouw die een zware bevalling onderging. Hij vertelde over belangrijke momenten in hun liefdesleven, zoals hoe ze elkaar ontmoetten op de universiteit en op hun trouwdag.

Miskraam

Tijdens zijn verhaal herinnert hij zijn vrouw eraan om wel te blijven ‘ademen’. “Gewoon zoals we thuis hebben geoefend”, schrijft hij. Daarna gaat hij verder met het verhaal van hun leven. Naast ontzettend veel mooie dingen, hebben ze ook wat heftige momenten meegemaakt. Zo kreeg het stel een tijd geleden een miskraam. “Maar ik zou alles opnieuw doen voor het onbeschrijflijke geluk dat ik nu voel.”

Beste moeder

Kendall eindigt z’n verhaal met: “Je bent de meest adembenemende, onbevreesde en mooiste vrouw die ik ken. Je bent mijn beste vriend, soulmate en in slechts een paar duwtjes ben je ook de beste moeder waar onze dochter ooit om kan vragen. Ik hou van je!” Hij buigt voorover en geeft zijn vrouw een dikke zoen. Jasmine heeft veel steun aan hem gehad gedurende de bevalling. Kendall en Jasmine zijn nu de trotste ouders van dochtertje Sofia.

Bron: The Sun. Beeld: iStock