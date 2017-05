Janna (52): "Toen mijn man stierf, heb ik gehuild. Van geluk"

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Zo ook Janna, die haar partner heeft verloren en zich eindelijk vrij voelt.

Janna (52): “Ik heb al zo vaak gelezen over het verdriet van mensen als ze hun partner hebben verloren. Maar nog nooit heb ik iemand horen zeggen dat het een opluchting was of een bevrijding. Terwijl ik me bijna niet kan voorstellen dat iedereen een gelukkig huwelijk heeft gehad. Misschien rust er een taboe op en durft niemand te praten over die andere kant die er ook kan zijn.”

Therapie

“Mijn partner is nu een paar jaar dood, en er was een uitgebreide therapie voor nodig om weer een beetje licht in mijn leven te laten komen. Niet zozeer omdat ik zo verdrietig was over zijn dood, maar vanwege de invloed die hij zo lang op mij heeft gehad en over de schade die hij heeft aangericht in mijn leven en in dat van mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk.”

Ook schuldig

“Natuurlijk ben ik er ook schuldig aan. Ik had lang geleden al bij hem weg moeten gaan. Dat ik het niet deed, had ermee te maken dat mijn vader net zo’n type was als mijn man. Ik heb een behoorlijk ellendige jeugd gehad waarin ik mij volledig moest voegen naar mijn vader om het tenminste nog een beetje redelijk te hebben thuis. Je kunt wel zeggen dat mijn jeugd een oefening was, een voorbereiding op mijn huwelijk.”

“IK KON NIET MET MIJN MAN PRATEN, OVER HELEMAAL NIETS”

Geen lucht

“Mijn man was net als mijn vader een narcist. Iemand die alleen aandacht voor zichzelf had. Iemand die geen idee had van de gevoelens van de mensen om zich heen, die totaal onverschillig was voor wat hij aanrichtte, die altijd de schuld bij een ander legde, die over je heen zou lopen als je toevallig voor zijn voeten terecht zou komen. Ik kon niet met mijn man praten, over niets, want hij begreep gewoon niet waar ik het over had. Bovendien was er maar één onderwerp dat hem interesseerde en dat was hij zelf. Als je met zo’n man in een huis woont, met zo’n man getrouwd bent, dan krijg je geen lucht.”

Bevrijding

“Dat ik dat met mijn kinderen heb laten gebeuren is iets wat ik mezelf moeilijk kan vergeven. Pas in de therapie, na de dood van mijn man, ben ik mijn eigen rol gaan begrijpen en mijn eigen machteloosheid. Hij ging dood en ja, ik heb gehuild. Gehuild van geluk, van bevrijding en van het gevoel dat eindelijk mijn leven kon beginnen. Heel langzaam lukt het mij om weer een beetje te genieten.”

