Man van Sylvie Meis heet helemaal geen Niclas: dít is zijn echte naam

Sylvie Meis stapte vorig weekend in het huwelijksbootje met haar grote liefde Niclas Castello. Ze genieten momenteel volop van hun huwelijksreis. Maar wist je dat Niclas helemaal geen Niclas heet?

Sylvie en Niclas zouden elkaar hebben ontmoet op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse ondernemer Klemens Hallman. Maar wie ís de mysterieuze bruidegom eigenlijk? En waarom heeft hij zijn naam veranderd?

Niclas werd in 1978 geboren als Norbert Zerbs in een klein plaatsje in Oost-Duitsland. Zijn grote droom was vroeger om voetballer te worden, maar hij is uiteindelijk kunstenaar geworden. Zijn werken zijn erg geïnspireerd op culturele events, zoals de val van de Berlijnse Muur, maar hij maakt ook veel street art.

Trouwfoto’s

Waarom Niclas zijn naam heeft veranderd is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk heeft hij als kunstenaar een ‘artiestennaam’ gekozen. Hij staat in ieder geval niet graag in de schijnwerpers. Zo schijnt Sylvie deals te hebben gesloten met fotopersbureaus die tegen betaling foto’s mochten maken om die aan de media te verkopen. Maar Niclas was heel duidelijk: hij wilde níet met zijn gezicht op de officiële trouwfoto’s.