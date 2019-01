Man probeert telefoon te stelen, maar beseft iets te laat van wíé

Een overvaller in het Braziliaanse Rio de Janeiro zal niet snel vergeten wat hem afgelopen zaterdag overkwam. Een poging om een telefoon te stelen van een onschuldige vrouw, kwam hem duur te staan.

Zijn slachtoffer bleek namelijk niemand minder dan Polyana Viana (26), die actief is in de mixed martial arts (MMA) en afgelopen februari goede zaken deed in de Ultimate Fighting Championship. Iemand met wie je niet moet sollen, inderdaad. Aan lokale media vertelt ze hoe ze op de taxi wachtte toen er een man naar haar toe kwam en naast haar kwam zitten. Hij vroeg haar hoe laat het was, waarop Viana haar telefoon pakte. “Toen ik die weer terug wilde stoppen, zei hij: ‘Geef me je telefoon. En probeer niets, want ik ben gewapend.'”

Hoewel iedereen daar flink van zou schrikken, zag Viana al snel dat hij geen echt wapen in zijn hand had. Bovendien zat hij zo dichtbij, dat hij geen tijd zou hebben om het te pakken. En dus stond ze op. “Ik gaf hem twee stoten en een trap. Hij viel, ik ving hem op in een rear-naked choke en zei tegen ‘m dat we zouden wachten op de politie.”

