Man treft slijmerig hart aan in zijn fastfood-maaltijd

De 21-jarige Timothy was altijd groot fan van de fastfoodketen KFC, maar een recente bestelling heeft daar verandering in gebracht. De Australische man deed namelijk een wel héél onsmakelijke ontdekking in zijn doos met kipstukjes.

Tot zijn grote afgrijzen lag er een gepaneerd en slijmerig kippenhart tussen de stukjes kip.

Klacht

Toen Timothy doorhad dat het om een orgaan ging, besloot hij verhaal te halen bij de fastfood keten. Op Facebook plaatste hij: ‘’Uhh KFC kun je mij uitleggen waarom ik in godsnaam iets wat lijkt op een kippenhart aantref in mijn maaltijd.”

Vaste klant

Timothy is al jaren vaste klant van de KFC en bestelde er minstens elke twee weken iets te eten. Hij had nog nooit eerder zoiets meegemaakt. ‘’Het komt weleens voor dat iets niet zo lekker gebakken was, maar dit is wel het andere uiterste.”

Excuses

KFC Australië heeft inmiddels haar excuses aangeboden en het keukenteam nog eens extra gewezen op de bereidingswijze van het voedsel. Ook kreeg Timothy van de manager het geld van zijn bestelling terug.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock