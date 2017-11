Man redt het leven van zijn tweelingbroer door helft van zijn huid te doneren

Dat tweelingen een speciale band hebben blijkt uit dit bijzondere verhaal uit Frankrijk. Daar heeft een tweelingbroer de helft van zijn huid afgestaan aan zijn broer nadat hij bij een bedrijfsongeval gewond raakte.

In september 2016 belandde de man in het ziekenhuis met heftige brandwonden. Hij had nog maar 1 procent kans om te overleven, maar zijn broer wilde er toch alles aan doen om hem te laten leven. Hij overtuigde de artsen ervan om zijn huid te gebruiken en doneerde uiteindelijk de helft van zijn huid aan zijn broer. Omdat ze een eeneiige tweeling zijn, zou het aanvoelen alsof het zijn eigen huid is.

Revalidatie

Een week later vond de operatie al plaats en werden er dunne stukjes van de schedel, rug en kuiten van de man geschraapt. Al met al was dat 50% van zijn huid, maar daar hield hij alleen wat schaafwonden aan over. Zijn huid werd aangebracht op de brandwonden van zijn broer. Hij werd bijna 10 keer geopereerd en mocht pas na 4 maanden verhuizen van het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum. Maar nu is hij weer thuis en kan hij zelfs weer lopen.

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.