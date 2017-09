Man deelt emotioneel bericht over laatste vakantie met overleden vrouw

Een emotioneel bericht van de 35-jarige Will gaat het internet over. In het bericht vertelt hij het verhaal van zijn vrouw die jaren vocht tegen kanker.

Op het sociale netwerk Instagram plaatste de Britse man een aantal weken geleden een prachtig, maar emotioneel eerbetoon aan zijn vrouw die begin augustus overleed. In de 3 jaar voor haar dood maakten Will en zijn vrouw Katya prachtige reizen die ze prachtig vastlegden.

Diagnose

6 jaar geleden leerde Will Katya kennen in Rusland, waar hij op dat moment ging werken. Hij ontmoette haar op kantoor, waar zij als directieassistente werkte. “Het was liefde op het eerste gezicht”, schrijft de man. Maar dat was het niet voor de vrouw. Ze hield hem op afstand. In die tijd kreeg de vrouw vreselijk nieuws. Een aantal jaar voordat ze Will leerde kennen had de vrouw een aantal goedaardige tumoren gevonden. Die zorgde eerder niet voor problemen, maar een jaar na hun ontmoeting kreeg ze opnieuw last van haar buik. Ze kreeg al snel de diagnose kanker en kreeg ook te horen dat ze hooguit 5 jaar te leven had.

Eerste kus

Ook na de diagnose behandelde Katya Will als een gewone vriend, maar hij bleef proberen om haar hart te veroveren. Toen hij haar over zijn gevoelens vertelde, lachte ze dat weg. Tot ze hem een jaar later na een avondje uit ineens kuste. “Ik was in de zevende hemel”, schrijft de man. Ondanks haar ziekte gingen ze in 2013 samen op reis naar Griekenland. Het ging goed met de vrouw. Ze gingen vervolgens nog op reis naar Engeland om de familie van de man te bezoeken en reisde vervolgens naar Barbados, waar hij haar ten huwelijk vroeg. Ze zei ja en het stel trouwde niet veel later op Sardinië.

Reizen

“Ik denk dat de vakanties haar in leven hielden. Ze plande alles, kocht nieuwe kleren en organiseerde fotoshoots. We gaven al ons geld daaraan uit.” Tot het begin dit jaar slechter met de vrouw begon te gaan. Ze verloor gewicht en werd steeds zwakker. Toch maakte ze nog een laatste reis, samen gingen ze naar de Maldiven. Het was die dag waar de man over schrijft in zijn eer betoon. “Op de laatste dag zei Katya dat ze voor de laatste keer in de oceaan wilde zwemmen. Ze kon toen al niet meer lopen, dus tilde ik haar in een zwemband het water in. Het water was lekker warm. Ze zei dat het heerlijk was. Dat was het meest emotionele moment van mijn leven.”

Overleden

Op 29 juli overleed de vrouw, 6 dagen na haar vakantie op de Maldiven. “Ik weet niet wat er toen door haar hoofd ging, maar ik hoop dat ze nu op een gelijkaardige plaats is. Vredig zwemmend in een warme oceaan aan een prachtig tropisch strand. Zonder pijn”, sluit haar man af.



Bron: HLN.be. Beeld: Facebook.