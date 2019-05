Man van Bibian Mentel deelt bijzondere mijlpaal

Een paar weken geleden was het nog onzeker of Bibian Mentel ooit nog zou kunnen lopen, maar vrijdag wist de paralympische snowboardster het tegendeel te bewijzen: in een filmpje is te zien hoe Bibian weer kan staan zonder zich vast te houden.

Een bijzondere prestatie na alles wat ze de afgelopen tijd heeft meegemaakt.

Dwarslaesie

Bibian kreeg vorig jaar voor de tiende keer de diagnose kanker. Deze keer zat te tumor in haar onderrug. Na een zware operatie bleken haar zenuwen beschadigd te zijn. Bibian voelde haar benen niet meer en er bleek sprake te zijn van een incomplete dwarslaesie.

Goede hoop

Bibian kwam in een rolstoel terecht maar gaf niet zomaar op. Ze stortte zich vol goede hoop op een revalidatie. Aan RTL Boulevard liet ze begin mei nog weten: “Ergens is er een klein stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt: Bieb, je gaat weer lopen.”

‘Holy shit’

Gister liet haar man, Edwin Spee, op Facebook zien dat Bibian in ieder geval op de goede weg zit. In een video was te zien hoe een blije Bibian zonder vastgehouden te worden kon staan en zelfs even kon zwaaien. “Holy shit!”, was het enige dat hij kon uitbrengen.

Bron: Facebook. Beeld: ANP