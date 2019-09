Man verdrinkt tijdens huwelijksaanzoek onder water

De Amerikaanse Steven Weber vroeg tijdens een vakantie in Tanzania zijn vriendin ten huwelijk. Hij heeft door een vreselijk ongeluk nooit haar antwoord kunnen horen.

Steven overleed tijdens het aanzoek onder water in hun vakantieverblijf.

Advertentie

Kenesha Antoine deelt het vreselijke verhaal op social media. Haar vriend vroeg haar ten huwelijk, liet nog een ring zien – en toen ging het mis. Steven verdronk voor de ogen van zijn geliefde. “Je hebt mijn antwoord nooit kunnen horen”, schrijft ze op Facebook. “Ja! Ja! Een miljoen keer ja!”.

Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. “We hebben nooit de kans gekregen om het begin van ons leven samen te vieren. De allermooiste dag van ons leven veranderde in de meest vreselijke. Je bent mijn grote liefde en zal dat altijd blijven.”

De video van het aanzoek is al bijna 1,5 miljoen keer bekeken op social media. Kenesha laat niet zien wat er precies misgaat. Steven zou na het aanzoek in het water niet meer naar boven zijn gekomen. De beelden stoppen op het moment dat er iets lijkt te gebeuren met haar vriend. Vanuit de hele wereld krijgt ze steun. ‘Wat ontzettend verdrietig en wat een nachtmerrie’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook