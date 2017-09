Respect: deze man is volledig verlamd, maar schrijft tóch een boek

Paul Trossél raakte 9 jaar geleden plotseling volledig verlamd als gevolg van een hersenstaminfarct.

Dat hij nog steeds positief in het leven staat, bewijst hij wel met het boek dat hij schreef. Hij schreef het boek door te knipperen met zijn ogen. Ja, dat lees je goed.

Positief levensmotto

De jonge vader van 2 kinderen (en voormalig topmanager) wil mensen inspireren met zijn positieve levensmotto. Want hoewel Paul gevangen zit in zijn eigen lichaam, is zijn geest nog helemaal helder.

Letter voor letter

Het boek met de toepasselijke naam Oogwenk, kwam tot stand in samenwerking met een journaliste én hulp van zijn vrienden en familie. Ze communiceerden letter voor letter met behulp van een letterkaart. En hoe bijzonder: Paul knipperde met zijn ogen om de juiste letters aan te duiden. Een sensor op zijn voorhoofd gaf de letters door aan een computer.

Oogwenk is een zoektocht naar antwoorden op levensvragen zoals: hoe lang houd je hoop, is een verlamde vader beter voor een kind dan geen vader, kent vriendschap grenzen en wat maakt het leven nu eigenlijk de moeite waard? “Het leven is wat je er zelf van maakt”, aldus Paul.

Bron & Beeld: Hart van Nederland.