Man (26) verliest 32 kilo en ondergaat een geweldige metamorfose

Jeffrey Kendall (26) worstelt al zijn hele leven met overgewicht, maar toen zijn moeder door een ziekte voor een lange tijd in coma lag werd het alleen maar erger en erger. “Mijn moeder herkende me niet meer toen ze na zeven maanden uit haar coma ontwaakte.”

Ondanks dat Jeffrey meerdere diëten heeft geprobeerd, verloor hij nooit genoeg kilo’s om tevreden te zijn over zijn eigen lichaam. Twee jaar geleden besloot hij dan ook z’n hele leven om te gooien, want hij had er helemaal genoeg van. Maar vlak voordat Jeffrey aan dit nieuwe hoofdstuk van zijn leven wilde beginnen, werd zijn moeder ziek.

Coma

Jeffrey’s moeder had een hersenaneurysma, wat inhoudt dat ze een uitstulping had van de wand van een hersenslagader. Hierdoor lag ze maar liefst zeven maanden in coma. “Dit was een hele emotionele tijd voor mij. Mama lag in verschillende ziekenhuizen en kon op het begin maar amper spreken. Ze raakte in coma en dat was hartverscheurend om te zien”, vertelt Jeffrey.

Onherkenbaar

Op dat moment ging het zo slecht met Jeffrey, dat de kilo’s eraan vlogen. Hij was zichzelf niet meer en raakte helemaal van het padje. “Mijn moeder herkende me niet meer toen ze na zeven maanden uit haar coma ontwaakte.” Jeffrey was diepbedroefd en besloot zijn leven voor eens en voor altijd te veranderen.

Waardering

Hij viel al snel wat kilo’s af. Naarmate zijn gewicht daalde, begon zijn moeder haar zoon weer te herkennen. “Het was de perfecte reden voor mij om aan iets nieuws te beginnen. Ik voelde na die vreselijke zomer eindelijk weer waardering voor het leven”, gaat Jeffrey verder. Natuurlijk heeft ook Jeffrey ups and downs gehad, maar uiteindelijk heeft hij een geweldige transformatie ondergaan.

Metamorfose

Jeffrey is zo’n 32 kilo afgevallen en dat is duidelijk te zien. Om wat meer zelfvertrouwen te krijgen, plaatste hij wat foto’s van zijn metamorfose online. Hij kreeg honderden complimentjes en dat deed hem erg goed. “Het beste compliment? Mensen noemden mij een ‘echte Disney-prins’.” Hij kreeg zelfs de droom om ooit model of zelfs acteur te worden. “Ik was verbaasd over alle positieve reacties op mijn foto’s, maar dit geeft mij wel motivatie om nog verder te gaan en niet terug te vallen.” Wauw, wat een verschil!

Bron: Men's Health.