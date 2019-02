Man verwacht een pakketje van zijn vrouw maar krijgt iets héél anders van de postbode

Foutje, bedankt: een postbode in de Franse stad Vannes vergiste zich in een adres waardoor de 27-jarige Julien Chagnot voor een grote verrassing kwam te staan.

Op een zaterdagochtend stond de postbode aan de deur voor het huis van Julien. Precies zoals de man verwachtte: er zou namelijk een badpak voor zijn vrouw binnenkomen voor hun aanstaande vakantie naar Vietnam. Maar toen hij een tamelijk zwaar pakket in zijn handen gedrukt kreeg, merkte hij al dat het niet klopte.

Goud

Toen hij het pakket openmaakte, was hij met stomheid geslagen: er zat een stapel gouden munten in uit het begin van de twintigste eeuw en goudstaven van 20 – en 50 gram. In totaal had het pakket een waarde van 20.000 euro.

Politie

Eerlijk als hij is, wilde hij de buit naar de rechtmatige eigenaar brengen twee kilometer verderop. Maar daar was niemand thuis. Uiteindelijk bracht hij het pakket naar de politie. “De agenten hebben foto’s genomen en mij bedankt voor mijn eerlijkheid. Toen ik de bewoner van het juiste adres nog eens probeerde te contacteren, kreeg ik hem plots aan de lijn. Ik legde uit wat er gebeurd was en vertelde dat hij zijn eigendom kon ophalen bij het politiebureau.”

O, en dat badpak? Dat is uiteindelijk nooit binnengekomen.

Ook ineens zin gekregen in een verre vakantie waarbij je in badpak kan rondlopen?

Bron: HLN.be, ladepeche.fr. Beeld: iStock