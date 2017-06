Man probeert Villa Eikenhorst binnen te dringen en wil met prinses Amalia trouwen

Een bizar voorval bij Villa Eikenhorst in Wassenaar, waar onze koninklijke familie woont. Een verwarde man stond voor de deur ‘om met prinses Amalia te trouwen’.

De man uit Lelystad wilde koning Willem-Alexander persoonlijk om zijn hand komen vragen.

Hij meende dat hij met haar de wereld zou moeten redden, verklaarde hij later nadat hij was opgepakt door de beveiliging in de rechtbank.

Enge verhalen

De 35-jarige man verscheen al in december op de stoep van de royals. Hij had toen een blik bier in zijn handen en gaf aan deze graag met de koning samen op te willen drinken. Daar hield het niet bij op. De man begon te dreigen tegenover de beveiliging. “Jullie moeten me fouilleren want ik zou een bomgordel kunnen dragen,” zou hij hebben gezegd.

Psychiatrisch patiënt

De verdachte werd meegenomen door de politie. Later werd bekend dat hij lijdt aan schizofrenie en grootheidswaanzin. Toen hij opgesloten zat in de gevangenis voor zijn daden, probeerde hij opnieuw contact te zoeken met de koning. Volgens de rechter moet hij worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, omdat hij zo in de war is. Medicijnen hebben te weinig invloed op de mentale gesteldheid van de man. Voorlopig blijf hij vastzitten in de cel.

Bron: NOS. Beeld: ANP