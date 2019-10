Oeps: man ontdekt op vliegveld dat hij zijn kat heeft ingepakt

Het gebeurt in elk huishouden met een kat ongetwijfeld een keer: tijdens het inpakken van je vakantiekoffer kruipt je kat gezellig tussen je spullen. Het overkwam de Britse Nick ook, maar hij kwam er íets te laat achter dat dat bij hem het geval was…

Alarmbellen

Op Facebook deelt de man zijn komische verhaal. Wat blijkt? Zijn kat Candy had ook wel zin om er even tussenuit te gaan en was in zijn koffer gekropen. Best bijzonder, want Nick had helemaal niks door. Vrolijk vertrok de jongeman richting het vliegveld. Maar toen hij daar werd meegenomen door de beveiliging begonnen er een paar alarmbellen te rinkelen.

Kat in ’t bakkie

De security ontdekte al snel iets vreemds in de koffer van de jongeman. Toen de medewerkers de koffer openmaakten, kwam daar ineens Candy tevoorschijn. Gelukkig heeft Nick fijne vrienden die zijn harige huisdier van het vliegveld op konden halen. Zo kon Nick alsnog met een gerust hart op vakantie.

Onder zijn bericht op Facebook regent het inmiddels komische reacties:

Bron: Facebook. Beeld: iStock