Nijmeegse man doet opmerkelijke vondst onder zonnepaneel

Je verwacht veel te vinden wanneer je een zonnepaneel op het dak optilt, maar Harry Hendriks deed wel een heel opmerkelijke ontdekking toen de zonnepanelen van het dak van zijn oudere schuur werden gehaald.

Toen de zonnepanelen opgetild werden, ontdekte de man namelijk een wasbeer op het dak: “Hij was wat sloom, hij sliep waarschijnlijk. Het zijn nachtdieren. Daarna liep hij heel rustig de tuin van de buren in en daarna de volgende tuin in.” Het dier heeft waarschijnlijk niet lang op deze plek gezeten. “Er lag wel wat poep, maar niet zo heel veel.”

In Nederland

Waar het dier vandaan komt, is niet bekend. Wel is er al in mei 2016 melding gedaan van een wasbeer in deze buurt. Het kan dus zijn dat er al een hele tijd een wasbeer in deze buurt rondloopt of dat de wasbeer is ontsnapt. Er zijn namelijk nog steeds mensen die deze dieren als huisdier houden. In Nederland komen niet veel wasberen voor, zo’n 10 tot 15. In Duitsland leven daarentegen ongeveer een miljoen wasberen. Wasberen leven vooral in de bossen, in de stad wordt hij niet vaak gezien. Op sommige plekken in Nederland mag het dier zelfs afgeschoten worden omdat hij schade toebrengt aan de natuur. Wanneer je een wasbeer ziet, kun je dan ook het beste de dierenambulance bellen.

