Vrouw ontdekt dat haar man vreemdgaat na lezen van recensie van restaurant

Een ongelukkige toestand bij de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’. Een vrouw kwam er via een recensie in de krant achter dat haar man een affaire had.

En dat allemaal doordat er een foto was geplaatst bij een recensie van een restaurant.

Daarop zag de vrouw dat haar man zat te dineren met een onbekende, andere vrouw. Toen ze hem naar het verhaal vroeg, biechtte hij op dat hij vreemdging. Tom Sietsema, restaurantrecensent, kreeg een persoonlijk bericht van de bedrogen vrouw. ‘Bij je laatste recensie staat een foto van mijn man die aan het dineren is met een vrouw die ik niet ben. Geconfronteerd met dit fotografische bewijs gaf hij zijn affaire toe. Ik dacht dat je het leuk zou vinden om jouw aandeel in dit drama te vernemen. Ik ben je dankbaar dat je dit bedrog bloot hebt gelegd’.

Tom dacht even dat de vrouw een grap maakte, maar dat is niet zo. ‘Please, please, please, zeg me dat dit een grap is’, probeert hij nog. Maar het is echt gebeurd. ‘Vreemdgangers, opgepast!’, deelt Tom als reactie op Twitter.

So, this popped up on my live online food chat today. Cheaters, take heed! pic.twitter.com/1LzQ6qS7Kb — Tom Sietsema (@tomsietsema) November 27, 2019

