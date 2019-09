Zo ziet de vriend van Angela Groothuizen eruit

Zangeres en presentatrice Angela Groothuizen mag zaterdag 60 kaarsjes uitblazen. Toch is het niet haar verjaardag waarmee ze de laatste tijd het nieuws haalt, maar haar relatie met Rob Mooij.

Angela en Rob zijn namelijk al 30 jaar samen en onlangs verklapte de presentatrice al wat het geheim is van hun gelukkige samenzijn: ze hebben namelijk een open relatie.

Open relatie

Dat er nu een bijzondere vrouw in Rob’s leven is gekomen, is voor Angela geen probleem. “Dat vind prima, want ik heb óver. Ik heb zoveel geluk en liefde en alles wat ik wil, ik heb zat. Snap je? En ik ga hem, mijn aller-allerliefste, in dat ene leven dat hij heeft, niet voor de voeten lopen. Met níéts”, zei ze onlangs in Volkskrant Magazine.

Dit is de vriend van Angela Groothuizen

Maar wie is die mysterieuze Rob eigenlijk? Angela deelt maar zelden foto’s van haar grote liefde, met wie ze 2 kinderen kreeg. Vorig jaar plaatste ze wel een trots kiekje van Rob op Instagram.

Het koppel ging toen samen naar een bruiloft. Zelf zijn ze overigens nooit getrouwd.

