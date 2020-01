Man verrast vriendin met aanzoek in eigen versie van 'Doornroosje'

Je kunt je vriend of vriendin ‘gewoon’ thuis ten huwelijk vragen, op een berg in het buitenland of in een restaurant. Óf je trekt alles uit de kast en schakelt de hulp in van een illustrator om Doornroosje, de favoriete film van je geliefde, nét even anders te laten aflopen.

Dat laatste deed Lee Loechler voor zijn vriendin. En de beelden zijn té leuk om niet te delen.

Naar de bios

De vriendin van de Amerikaanse Lee is helemaal weg van Disneyfilm Doornroosje. Het leek hem dan ook een briljant idee om haar mee te nemen naar de bioscoop voor een gezellig avondje uit. Ondertussen had Lee al ruim 6 maanden aan het aanzoek gewerkt. Maar daar wist zijn vriendin Sthuthi natuurlijk helemaal niets van.