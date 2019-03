Man stuurt vrouw na afloop van hun date ‘tips’ hoe ze zichzelf kan verbeteren

De Britse Kimberley had een date met een man die ze via het internet leerde kennen. Na afloop van de date hoorde ze niets meer van hem. Tot drie maanden later, toen hij haar een hele lijst ‘tips’ stuurde hoe ze zichzelf kan verbeteren.

“Hoi Kim, ik weet dat we op een date zijn geweest en ik wil graag uitleggen waarom ik je daarna geen bericht meer heb gestuurd”, begint de man zijn bericht. “Ik heb het gevoel dat jij deze date veel beter had kunnen maken. Hier zijn een aantal redenen. Sorry als ik je beledig.”

Niet goed voor mijn ego

De lijst telt welgeteld 15 verbeterpunten. Zo is onder andere te lezen:

Als je wat gewicht zou verliezen, zou je er geweldig uitzien.

Je bent heel bleek. Ik weet dat je niet van de zon houdt, maar een tintje donkerder zou beter staan.

Je hebt best grote borsten, je zou dus wat meer inkijk mogen hebben.

Je zou kleding moeten dragen die bij je figuur past en misschien moet je je stijl veranderen, zodat ik me niet schaam in je nabijheid.

Je moet je haar verven en extensions nemen. Lang haar is veel aantrekkelijker.

Je moet er natuurlijker uitzien. Draag een klein beetje make-up maar niet te veel.

Ik kreeg geen kus en dat was niet goed voor mijn ego. Je moet meer rekening houden met andermans gevoelens.

Ik weet dat je een salade at, maar je nam tegelijkertijd ook een cola met calorieën die je niet nodig hebt.

Je lachte niet om mijn grapjes, heb wat meer humor.

Ik voelde me rot toen je aanbood om te betalen. Het was alsof je dacht dat ik niet genoeg geld had. Ik liet je zelfs nog mijn bankrekening zien.

Je hebt me geen een complimentje gegeven.

Een maand

En hoe brutaal dit lijstje ook was, hij besluit er nog aan toe te voegen: “Als je deze dingen verandert, neem ik je misschien nog een keer mee uit. Ik geef je een maand en dan kom ik bij je terug. Eens kijken of je dan veranderd bent. Fijne dag Kimberly.”

Online

Gelukkig nam Kimberley dit lijstje niet voor lief, maar besloot ze hem te kijk te zetten op het internet. “Stel je voor dat je zo veel van jezelf houdt, dat je dit naar een meisje stuurt drie maanden na een date”, schrijft ze bij het bericht waarin ze het lijstje deelt.

Zelfvertrouwen

Ze voegt er nog aan toe: “Ik kan echt niet geloven dat een man dit naar een vrouw stuurt. Eerst was ik vernederd en mijn zelfvertrouwen kreeg een serieuze deuk. Maar hoe meer ik het lees, hoe grappiger ik het vind. Mijn tip voor hem is om vrouwen met meer respect te behandelen, want zijn gedrag is ronduit walgelijk.”

Bron: Flair.be. Beeld: iStock