Man verliest in 15 uur tijd vrouw én kind aan mysterieuze aandoening

“Vrijdagavond stortte mijn wereld in”, schrijft Craig Renton op Facebook. Enkele dagen daarvoor verloor hij binnen 15 uur zijn vrouw én zijn kindje.

De 31-jarige Heidi was 9 maanden zwanger toen het fout ging. Enkele dagen voor ze uitgerekend was kreeg ze een aanval van een onbekende aandoening. Dat vertelt haar echtgenoot, de Britse Craig Renton, aan Daily Mirror. Zijn vrouw kreeg pijn op haar borst en dacht dat dit een teken was dat ze zou gaan bevallen. Voor de zekerheid belden ze de huisarts, waar ze werden doorverwezen naar het ziekenhuis. Onderweg naar het ziekenhuis viel Heidi flauw. Ze kwam weer bij, maar kreeg toen al snel weer een aanval. De man vertelt dat hij in paniek de hulpdiensten belde.

Overleden

De vrouw werd opgehaald door een ambulance en werd in het ziekenhuis meteen gereanimeerd. Toen kreeg de man vreselijk en geweldig nieuws in één: zijn vrouw was onderweg naar het ziekenhuis overleden, maar hun dochtertje kon met een keizersnede gered worden. Hij schakelde familie in, maar voordat zij in het ziekenhuis aankwamen, was al op een scan van de hersenen van de kleine Isabella te zien dat er geen activiteit was. Door zuurstoftekort kon het meisje niet zelf ademen en besloot de vader na 15 uur de apparatuur die haar nog in leven hield, uit te schakelen.

Zeldzaam

15 uur na haar moeder overleed ook het kleine meisje. “Zij en Heidi zullen voor eeuwig en altijd de liefdes van mijn leven zijn”, vertelt de man aan de Britse krant. Waar de vrouw aan is overleden, wordt op dit moment nog steeds onderzocht. “Dit was heel zeldzaam. Het is moeilijk om het een plek te geven als je alles waar je ooit van droomde ineens kwijtraakt.”

Emotioneel bericht

Enkele dagen na de heftige gebeurtenissen plaatste de man een emotioneel bericht op Facebook. Daarin schrijft hij: “Vrijdagavond stortte mijn wereld in. De liefde van mijn leven Heidi is plotseling overleden. Mijn prachtige dochter Isabelle werd geboren terwijl dokters mijn vrouw probeerde te redden. Helaas overleed zij na een kort leven ook in mijn armen. Heide was de meest fantastische vrouw op de wereld. Jullie zullen voor altijd in mijn gedachten zijn en mijn hart zal voor altijd gebroken zijn.”



Bron: HLN.be. Beeld: Twitter.