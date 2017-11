Zuid-Hollandse man (82) rijdt eigen vrouw per ongeluk dood

In het Zuid-Hollandse Zuidland heeft vanmiddag een vreselijk ongeval plaatsgevonden. Een 80-jarige vrouw overleed nadat zij werd aangereden door haar eigen man.

Het ongeluk gebeurde toen de 82-jarige man wilde inparkeren bij hun woning in Zuidland. Zijn vrouw was uitgestapt om te kijken of het allemaal goed ging, maar haar man zag haar niet meer staan.

Drama

Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar RTV Rijnmond meldt dat de vrouw vrijwel direct is overleden aan haar verwondingen. Een woordvoerder van de politie laat aan de omroep weten: “De schok is groot over het drama.”

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.