Man zet wanhopig bericht online uit eenzaamheid en dat verandert zijn leven

De feestdagen kunnen voor veel gezelligheid zorgen, maar het kan ook een reden zijn om je extra eenzaam te voelen. Als laatste wanhopige poging om iemand te ontmoeten, plaatste Patrick vorig jaar een bericht online. En het resultaat was fantastisch.

De Deense man plaatste de de noodkreet vorig jaar tijdens de feestdagen online. Die periode was een van de zwaarste periodes in zijn leven. Aan Nieuwsblad vertelt hij: “Ik heb meer dan de helft van mijn jeugd en kindertijd in weeshuizen doorgebracht. Een opvoeding vol onzekerheid en geweld. Daardoor heb ik weinig eigenwaarde en weet ik ook niet zo goed wie ik echt ben.”

Relatie

Eind vorig jaar maakte zijn toenmalige vriendin het uit na een relatie van 6 jaar. “Mijn hele wereld stortte in. Ik werd opgenomen in het ziekenhuis, maar stond na een week intensieve behandeling alweer buiten. Zonder familie, zonder vrienden, zonder lief. Helemaal alleen. Toen schreef ik het berichtje.”

Oproep

In dat berichtje schreef de man dat hij wanhopig was om nieuwe vrienden te ontmoeten. “Ik ben eenzaam en ga door de moeilijkste periode uit mijn leven. Ik zal van 2 tot 8 uur op de trappen voor het stadhuis zitten. Ik draag een zwarte broek en een tas van de North Face”, schreef hij. Dat bericht verstuurde hij via een speciale app waarmee je berichten kunt sturen naar gebruikers die in een straal van 10 kilometer van je vandaan zijn.

Internet over

Meteen schoten heel veel mensen hem te hulp. 13 mensen kwamen zelfs ook naar het stadhuis om de man te steunen. “Ik was zo blij dat ik mijn best moest doen om niet te gaan huilen. Veel mensen bleken zich net zoals ik te voelen.” Het bericht ging al snel het internet over en de man werd zelfs uitgenodigd door het grootste radiostation van het land en zijn verhaal verscheen in veel kranten. Hij besloot uiteindelijk om zijn verhaal te delen en anderen te helpen. “Het is nu bijna een jaar geleden dat ik het berichtje schreef en ik ben trots op wat ik bereikt heb. Ik heb veel mensen met mijn verhaal kunnen helpen.”

