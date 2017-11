Man wil café overvallen maar had niet gerekend op deze 4 vrouwen

Manager Justine Choe had nét de geldlade van Tony’s Breakfast geopend, toen een gespierde overvaller plotseling toesloeg. Justine liet zich echter niet zomaar uit het veld slaan en wist de overvaller samen met haar collega’s te overmeesteren.

De vier dames hielden de geldlade vast, en sloegen vervolgens met alles wat er binnen hun handbereik lag op de overvaller in.

Weggevlucht

“Alle vrouwen haalden naar hem uit. Ik sloeg hem met een rol aluminiumfolie”, vertelt de 56-jarige Kelly Shar Khuu. Het gevecht ging nog even door totdat de crimineel zich realiseerde dat hij echt geen kans maakte. Met slechts 30 dollar vluchtte hij het café uit.

Grappig tafereel

De vrouwen vielen elkaar in de armen en belden vervolgens het alarmnummer. Toen de politie arriveerde was de dader helaas al gevlucht. Manager Justine kan wel lachen om het voorval. ‘’Als hij een wapen had getrokken hadden we wel anders gereageerd. We zijn niet dom. Maar als je erop terugkijkt heeft het hele tafereel wel iets grappigs. Hij heeft letterlijk én figuurlijk een pak slaag van ons gekregen.’’

Bron en beeld: KIJK