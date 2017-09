Man wordt slapend rijk met héle idiote website

Een man bedacht iets heel geks voor op zijn website en hoopte hiermee geld te verdienen.

En ja, dat lukt hem nog ook.

Voor alle nieuwsgierigen

Het idee op zijn site is simpel. Er staat namelijk: “Betaal 1 dollar om te zien hoeveel andere mensen ook 1 dollar betaalden”. Er blijken meer mensen nieuwsgierig naar dit feitje te zijn dan verwacht. Johan McCubbin wordt nu slapend rijk – puur door de nieuwsgierigheid van anderen.

Eens kijken

Op de website staat maar 1 zin en toch weet Johan er geld mee te verdienen. Hoeveel hij precies ermee heeft verdiend, houdt hij voor zichzelf, maar het is een hoop meer dan iedereen had verwacht. Eigenlijk wilde de creatieveling alleen het geld voor zijn domeinnaam terug verdienen. Dat is in ieder geval gelukt, ja. Of de website mag blijven bestaan, is nog niet duidelijk.

Why didn’t I think of this? https://t.co/LWptAnJzlN — Anders Munck (@lmunck) 31 augustus 2017

