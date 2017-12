Man probeert eigen (zwangere) vrouw te elektrocuteren door deurknop onder stroom te zetten

Bizar nieuws uit het Amerikaanse Florida, daar heeft een man zijn eigen zwangere vrouw proberen te vermoorden door haar te elektrocuteren.

En omdat de 32-jarige Michael Scott Wilson verwachtte dat zijn moord wel zou lukken, had hij zijn relatiestatus op Facebook al veranderd naar ‘weduwnaar’.

Sleutelslot

Gelukkig kreeg zijn vrouw Ashley Lauren op tijd argwaan. Haar echtgenoot had de deurknop van de voordeur onder stroom gezet. Wanneer Ashley de deur zou aanraken en de sleutel in het slot zou omdraaien, zou ze via de deurknop een waarschijnlijk fatale stroomstoot gekregen hebben.

Ashley Lauren vertrouwde de bedoeling niet, omdat Michael Scott haar had gewaarschuwd dat de kinderen de deur absoluut niet mochten aanraken. De zwangere vrouw schakelde de hulp van haar stiefvader in, die zo de dodelijke installatie ontdekte. De man belde de politie, die vervolgens via de achterdeur het huis betraden.

Autobatterijlader

Daar troffen de agenten een autobatterijlader aan, die in verbinding stond met de deurknop. Door de deur met de huissleutel te openen, zou Ashley Lauren de boobytrap activeren en zichzelf zo elektrocuteren.

Michael Scott is vanzelfsprekend opgepakt na deze opmerkelijke moordpoging. “Dit is een van de meest bizarre gevallen van huiselijk geweld die ik in mijn carrière ben tegengekomen”, concludeert de plaatselijke sheriff.

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook