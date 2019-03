Dus tóch: manager Barney bevestigt roddels over nieuwe relatie

Kort na de bekendmaking van de scheiding tussen Raymond van Barneveld en zijn vrouw Sylvia, doken er de nodige roddels op over de darter. Zo zou Barney alweer een nieuwe vriendin hebben, die bovendien ook nog eens veel jonger is.

Tegenover Shownieuws laat de manager van de darter nu weten dat Raymond inderdaad een nieuwe relatie heeft.

Vriendin uit Londen

Het filmpje waarin Raymond al zoenend te zien was met een jongere vrouw, is volgens de manager echt. De nieuwe vriendin van Raymond heet volgens hem Julia Evans. Ze is 34 jaar en komt uit Londen. Geruchten dat ze in de porno-industrie zou hebben gewerkt, zijn volgens hem onzin.

Serieuze relatie

“Ze is een gerespecteerd manager bij een bedrijf in de regio Londen en niet actief in de dartsport”, zegt hij tegen het AD. “Volgens Barney gaat het om een serieuze relatie.” Julia heeft geen kinderen en toen ze de darter een paar maanden geleden ontmoette, was zij nog vrijgezel.

