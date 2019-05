Hoewel er deze week geruchten rond gingen over een hereniging tussen Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau, is daar volgens Yolanthes manager helemaal niks van waar.

‘De situatie is niet veranderd,’ zo laat Xenia Kasper weten aan RTL Boulevard.

Bron bij de familie

Weekblad Privé zou van ‘een vriend van de familie’ hebben gehoord dat de voetballer en presentatrice weer samen zijn en ook weer samen gaan wonen, maar Xenia drukt deze geruchten de kop in. “Ze zijn nog steeds uit elkaar.”

Geen mededelingen

Het koppel, dat in 2010 trouwde en samen een zoon heeft, maakte in maart bekend uit elkaar te gaan. Hoewel er geen mededelingen werden gedaan over de reden van het besluit, liet Wesley meerdere keren op Instagram weten dat hij het had verknald.

