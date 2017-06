Maneesha (37) kan nu dankbaar zijn voor het ergste drama uit haar leven

Maneesha Sluyzer (37) is slachtoffer van het grootste ongeluk dat Utrecht ooit gekend heeft: het trapongeval aan de Utrechtse Oudegracht. Ondanks de fysieke pijn en het emotionele trauma dat zij opliep, kan ze nu dankbaar zijn. “Het ongeluk heeft mij gevormd tot wie ik nu ben.”



“Het was de dag van de Muzikale Botenparade, zondag 6 augustus 2006”, blikt Maneesha terug. “Er heerste een ontspannen sfeer in het huis waar ik destijds met huisgenoten woonde. Met mijn vriend Nico, mijn zus en haar vriend Freek zou ik die dag lekker gaan feesten. We hadden er veel zin in.” De destijds 26-jarige Maneesha is blij met ‘hun’ plekje onderaan de werftrap. “Dat was de beste plek voor feestjes aan de gracht en het voelde altijd als een soort overwinning als we dat stukje voor onszelf hadden.” Het feit dat een van Maneesha’s vrienden geen goed gevoel had bij die plek onder de trap, veranderde hier niets aan. “Hij zei nog dat hij bang was dat de trap zou instorten en ging naar huis. Maar ik dacht hier verder niet over na. Ik was jong en wilde gewoon feesten.”

Het moment van het ongeluk kan Maneesha zich niet meer herinneren. “Het ging zo snel, ik weet niets meer van die klap. Maar toen ik bijkwam had ik ontzettend veel pijn. Ik dacht dat ik alles in mijn lichaam gebroken had. Het was helemaal stil. Ik kon alleen maar denken aan hoeveel pijn ik had.” Maneesha heeft een gedeelte van de trap in haar nek gekregen, waardoor ze een wiplash heeft. Op dat moment ligt ze onder de trap en kan ze zich niet bewegen.

“Toen ik langzaam mijn zicht terugkreeg en weer geluiden kon onderscheiden, hoorde ik dat er geroepen werd dat de trap omhoog moest. Het lukte me wonder boven wonder om mezelf omhoog te drukken en onder de trap vandaan te komen. ‘Mooi’, dacht ik nog. ‘Ik ben niet dood’.” Op het moment dat ze overeind komt, gaat de trap omhoog. Zwager Freek, die de trap op zijn achterhoofd had gekregen en klem zat tussen trap en reling, valt hierdoor voor Maneesha neer. “Ik wist niet wat ik zag. Ik wist dat het Freek was, maar ik herkende hem niet meer. Hij had enorm hoofdletsel. Dat beeld zal nooit meer van mijn netvlies verdwijnen.”

Samen sterk

Maneesha’s vriend Nico steekt zijn hand uit en helpt haar overeind. Aan de andere kant van de trap ziet ze haar zus staan, die ongedeerd is. Ze had alles van dichtbij gezien. Maneesha: “Mijn zus en ik keken elkaar aan en wisten: nu moeten we samen sterk zijn. Rondom de trap was het chaos. Er lagen mensen in het water, er werd geschreeuwd en er was bloed, veel bloed. Het was pure horror. Ik en andere slachtoffers werden door hele lieve mensen over de reling getild, weg van die afschuwelijke plek. Ik heb toen veel liefde en hulp van omstanders en omwonenden ervaren. We werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.” Door het ongeluk raakten 22 mensen (zwaar)gewond. Zwager Freek overleed drie dagen later aan zijn verwondingen.

“We hadden een dierbare verloren. Dat was het enige dat telde.”

“Ik had de weken na het ongeluk veel fysieke pijn. Ik was in shock en had een flink trauma opgelopen”, vertelt Maneesha. “Maar op dat moment was ik daar niet mee bezig, want we hadden een dierbare verloren. Dat was het enige dat telde.” Haar vriend Nico is een grote steun tijdens de verwerking van het ongeval. “Hij was constant bij ons, regelde alles voor de begrafenis van Freek en was een grote steun. Maar we wisten allebei dat onze relatie geen stand kon houden.” Nico zegt hierover later in het NRC: “We waren geen geliefden meer, we waren twee mensen die een ongeluk hadden meegemaakt. We gingen daar totaal anders mee om. Ik wilde verder, terwijl zij nog aan het verwerken was. Onze band was niet hecht genoeg om dat samen te kunnen doen.”

Alternatieve zorg

Maneesha besluit tijd te nemen om goed te herstellen. Al snel merkt ze dat de reguliere zorg haar beperkt in haar herstel. “Ik ben een mens met een persoonlijk verhaal en vond in de reguliere zorg niet de hulp die ik nodig had. Ik stapte over op alternatieve zorg.” Ze onderdrukt de pijn met medicatie en probeert te herstellen van haar fysieke én mentale trauma. Na twee jaar revalideren in de sportschool is ze zo goed als herstelt, maar echt gelukkig is ze niet. “Ik was twee jaar werkloos geweest en ondanks dat ik veel sportte, mijn opleiding (bewegingstherapie, red) had afgerond en bezig was met herstel, was ik erg eenzaam.”

De Utrechtse besluit op reis te gaan en bij thuiskomst weet ze wat ze wil: anderen, die op wat voor manier dan ook pijn ervaren, helpen genezen. “Ik ontwikkelde een eigen methode en combineerde bewegingstherapie met yoga, psychotherapie en mijn eigen kennis met een traumatische ervaring. Het trauma dat ik had meegemaakt, kon ik omzetten in iets krachtigs, namelijk het helpen van anderen.”

Intensiteit

Inmiddels heeft Maneesha haar eigen spiritueel centrum in de Bilt. Ze geeft haar cliënten hulp op maat. “Er komen mensen bij mij met de meest heftige verhalen. Ik vind het dan heel moedig dat ze willen werken aan hun pijn. Soms huil ik met ze mee. Dat is ook onderdeel van de verwerking. Maar wat ik ook hoor in mijn praktijk, niets is erger dan het drama dat ik zelf heb meegemaakt. Dat blijft gewoon op mijn netvlies staan. Het heeft intensiteit aan mijn leven gegeven.”

Maneesha is naar eigen zeggen een ander mens geworden door het ongeval. “Voor het ongeluk was ik een zwevende student, zoekende naar wie ik was en wat voor doel ik in het leven had. De ander kwam altijd eerst en daarna dacht ik pas aan mijzelf. Nu ben ik van dat onzekere meisje veranderd in een vrouw die in haar eigen kracht staat en die het meest pijnlijke dat je kan meemaken heeft omgezet in iets dat krachtig is. Nog steeds denk ik veel aan anderen, maar ik geef mijn eigen grenzen aan. Soms moet ik een stap terug doen, dan wordt het mij te veel. Maar wat ik nu doe, anderen helpen, is iets wat ik altijd wil blijven doen. Het ongeluk heeft mij een doel gegeven in het leven, en daar kan ik nu, tien jaar later, dankbaar voor zijn.”

