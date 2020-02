Anouk verklapt hoe ze zoveel kilo is afgevallen

Anouk wordt regelmatig overladen met complimenten omdat ze er zo goed uitziet. Tijdens een vragenrondje op social media laat ze weten hoe ze al die kilo’s is kwijtgeraakt.

“Vraag maar raak”, schrijft de zangeres bij een selfie op Instagram. “Maar geen vragen die ik normaliter in interviews krijg.”

Sportief

Dat hoeft Anouk geen 2 keer te zeggen. Er worden gelijk honderden vragen op haar afgevuurd, die ze allemaal stuk voor stuk beantwoordt. Haar volgers vinden dat Anouk er de laatste heel goed uitziet en zijn dan ook benieuwd hoe ze zoveel kilo is afgevallen. In een reactie laat ze weten dat ze de laatste erg sportief bezig is geweest. “2 uur per dag in de sportschool, minimaal 5 dagen in de week”, vertelt de zangeres. Daar hebben haar volgers veel bewondering voor. “Wow! Super knap”, reageert een van haar fans. Een ander zeg: “Wat een inzet! Bravo!”

Ontbijt

Haar fans zijn ook benieuwd naar hoe Anouk iedere dag ontbijt, want dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. “Warme proteïne shake met haver of gekookte eieren”, reageert Anouk. “En 2 zwarte koffie.”

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress