Dít zegt de manier waarop je op je telefoon swipet over je persoonlijkheid

We hebben de hele dag onze telefoon in onze handen dus als iets wat zegt over onze persoonlijkheid dan is het wel de manier waarop we een smartphone gebruiken.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de manier waarop je swipet iets zegt over je persoonlijkheid. In een verslag van de conferentie van Information and Software Technologies wordt geschreven dat onder andere je hand en je vingers die informatie vertellen.

Creatiever

Zo blijkt dat mensen die met hun rechterhand swipen creatiever zijn dan mensen die dat met hun linkerhand doen. Swipe jij met links? Dan zou je juist weer heel ambitieus zijn. Als we specifieker gaan kijken naar met welke vinger je swipet, dan zegt dat nog meer over je persoonlijkheid. Swipe jij met je middelvinger? Dan zou je agressiever zijn dan andere mensen. Mensen die met hun wijsvinger swipen zouden juist professioneel zijn.

Duim

Uit het onderzoek blijkt dat er ook mensen zijn die met hun duim swipen (kan dat?) en deze mensen zouden arrogant zijn. Je persoonlijkheid wordt natuurlijk ook door veel meer andere factoren gevormd, maar het is toch grappig om bij jezelf (of je partner) na te gaan of het klopt.



Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.