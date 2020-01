Moeder: "Vergeet ellebogen op tafel, dít zijn de manieren die er in 2020 toe doen"

Ellebogen van tafel, met 2 woorden spreken en niet met de deuren slaan: het zit er bij velen ingepeperd. Maar niet alle etiquetteregels zijn nog even relevant wanneer je anno 2020 een kind opvoedt.

Nama omschrijft haar 12-jarige zoon als een ‘bedachtzame’ en ‘respectvolle’ jongen. “Ik heb veel dingen niet goed gedaan in het leven, maar ik weet wel zeker dat ik een beleefd kind heb grootgebracht”, schrijft ze. Ze vertelt hoe ze hem fatsoen en de kunst om anderen op hun gemak te stellen bijbracht. “Niet alleen omdat het juiste is, maar ook omdat het voorspelt hoe hij op zijn beurt wordt behandeld.”

Haar regels gaan niet over ellebogen die al dan niet op tafel steunen, maar des te meer over de omgang met anderen. En dat zijn de tips waar je als mede-ouder wellicht ook wat aan hebt.

1. Hoe en wanneer je iemand een warme drank aanbiedt

“Dit is iets wat veel mensen voor lief nemen, en het klinkt zo onbelangrijk. Maar het troostende effect van een warme, met liefde gezette kop koffie of – thee is groot. In de toekomst zullen er genoeg momenten zijn waarop mijn zoon iemand kan kalmeren met dit gebaar.

Hij maakt zelfs al iedere avond een kopje thee voor mij wanneer hij me uitgeput op de bank ziet liggen. Het geeft mij een geliefd en gewaardeerd gevoel.”

2. Hoe je de laatste in de rij bent

“Er zijn momenten waarop iemand voor laten in de rij het beste is wat je kunt doen. Of het nou iemand met weinig spullen of een oudere is. Jij en je tijd zijn niet belangrijker dan die van iemand anders. Daarom is het soms aardig om een beetje van jouw tijd op te offeren voor een ander als je ziet dat dat nodig is.”

3. Hoe je in gezelschap je telefoon gebruikt

“Telefoons en beeldschermen zijn een onderdeel van ons leven, dus we moeten realistisch blijven. Maar manieren zijn hier nog steeds van toepassing. We hebben een regel dat als we uit eten gaan, er alleen op een telefoon gekeken mag worden als de ander ook klaar is met eten. En het mag alleen als de andere kinderen ook een telefoon hebben. Zo kunnen de volwassenen met elkaar praten.

Als iemand tegen je praat terwijl je bezig bent op je telefoon, dan leg je je telefoon neer. Om dit aan mijn zoon duidelijk te maken, heb ik hem laten zien hoe het is als ik met mijn telefoon bezig ben als hij tegen me praat. Sindsdien heeft hij het nooit meer gedaan.”

4. Wat je moet doen als je iemands naam bent vergeten

“Iemands naam vergeten is ongemakkelijk. Maar ontspan: de kans is groot dat ze jouw naam ook niet meer weten. Introduceer die persoon aan een ander, dan valt diegene waarschijnlijk de stilte zelf in door zijn of haar naam te zeggen. Anders is er niks mis met de waarheid. Geef gewoon eerlijk toe dat je iemands naam niet hebt onthouden.”

5. ‘Sorry’ en ‘dankjewel’ kunnen een relatie redden

Onderschat de kracht van deze simpele woorden niet. Toegeven dat je fout zat, kan iedere relatie – of dat nou een vriendschap, liefde of familieband is – sterk houden. Vraag jezelf af of je per se gelijk wil hebben, of dat je een gelukkige relatie met die ander wil.

‘Dankjewel’ zeggen is daarnaast niet alleen beleefd, maar brengt een kind ook dankbaarheid bij. En dankbaar zijn is een van de belangrijkste factoren van een gelukkig leven.”

6. Ouderen verdienen altijd respect en beleefdheid – op één voorwaarde

“Dit is iets wat veel kinderen begrijpen als ze ouder worden. Het is erkennen dat mensen die veel ouder zijn dan jij veel meer hebben bijgedragen aan de samenleving. Ik heb mijn zoon ook duidelijk gemaakt dat als een oudere hem een onveilig of ongemakkelijk gevoel geeft, die vlieger niet opgaat. In zo’n situatie is het prima geaccepteerd om weg te lopen.”

7. Deur-etiquette geldt nog steeds

Klop op een gesloten deur, wacht een antwoord af en kom dan pas binnen. De deur is met een reden gesloten. Houd deuren open. Dat is een teken dat je niet denkt dat je de enige op de wereld bent. Jij zou het ook vervelend vinden als iemand de deur in je gezicht laat vallen, dus doe het ook niet bij iemand anders. En voor de lift en trein geldt: stap niet in als mensen die eruit willen er nog niet uit zijn. Het enige wat daarvan komt is chaos.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Mama Mia. Beeld: iStock