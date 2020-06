Mannen 'Beter laat dan nooit' vieren Braziliaans carnaval

Geen polonaises en meters bier, maar schuddende billen en bonte outfits: carnaval verloopt in Rio de Janeiro net iets anders dan in Brabant en Limburg. Daar kunnen Barrie Stevens, Gerard Cox, Willibrord Frequin en Peter Faber nu over meepraten.

De deelnemers van Beter laat dan nooit vertoeven in Brazilië op het moment dat daar het wereldberoemde carnaval plaatsvindt. Zo’n kans laat je natuurlijk niet aan je voorbijgaan.

Zeemeerminnenpruik

Met frisse tegenzin dost het gezelschap zich uit in bloemenkransen, bloemenkettingen en bloemenrokjes. Gerard stal de show met een blauwe zeemeerminnenpruik en zelfs Willibrord hulde zich morrend in feestkostuum. “Ik hoef toch niet zo’n raar rokje aan, maar voor Barrie doe je dat.”

Populair

Natuurlijk heeft het viertal binnen mum van tijd de grootste lol. Barrie kijkt zijn ogen uit terwijl de rest van de groep de polonaise inzet en vrienden maakt met andere carnavalgangers. Willibrord is zelfs zo populair dat Brazilianen om de haverklap met hem op de foto willen. Dat snappen we ook, want met die bloemenkrans waarmee hij zijn grijze krullen omlijst, was de beroepsmopperaar natuurlijk ook een pláátje.

Als de lockdown eindelijk in zijn geheel is opgeheven 😂😂🤣 ik zeg: #beterlaatdannooit pic.twitter.com/R6zaHYP7mu — Marieke (@Marieke_Luiten) June 2, 2020

Gisteravond stemden 804.000 kijkers af op het RTL 4-programma. Sommige kijkers maakten zich zorgen over de afwezigheid van Katja tijdens het carnaval:

Beter Laat Dan Nooit, wat een heerlijk programma! Maar… waar was Katje tijdens dat carnavallen? hahaha — Kammie (@kammie79) June 2, 2020

Discussie

Het zou zomaar kunnen dat Katja haar buik even vol had van niet alleen haar ongeboren kind, maar ook van Willibrords stijfkoppigheid. Tijdens een bootrit over de Amazonerivier spreekt Katja haar zorgen uit over de boskap. Volgens Willibrord valt dat allemaal heus wel mee, maar dat schoot de presentatrice in het verkeerde keelgat. Ondanks de feiten, was Willibrord niet van plan zijn mening te herzien. “Ze is bijna net zo eigenwijs als ik. Maar dat vind ik ook wel weer leuk aan haar.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL/Videoland.