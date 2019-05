Waarom mannen volgens prins William meer over hun emoties moeten praten

Volgens prins William zouden mannen openlijker over hun emoties moeten praten en zich kwetsbaarder moeten opstellen.

Over je emoties praten is namelijk helemaal geen teken van zwakte, maar juist een teken van kracht, vindt de Britse prins.

Advertentie

Psychische problemen

Praten over emoties is volgens William bovendien belangrijk om mentale problemen op te lossen. Dat is zijn boodschap in de BBC-documentaire A Royal Team Talk: Tackling Mental Health. Daarin praat William onder andere met de Engelse bondscoach en een aantal voetballers over psychische problemen. En dat is belangrijk, want veel jonge mannen in Engeland worstelen met depressie en het aantal zelfdodingen stijgt nog steeds.

Verlies van zijn moeder

William spreekt ook openlijk over de moeilijke momenten in zijn leven, waaronder de dood van zijn moeder, prinses Diana. Hij was 15 toen zij verongelukte. “Als je als jong iemand, maar ook later, een groot verlies meemaakt, voel je immense pijn. Zelden zul je iets ergers meemaken, maar het brengt je ook dichter bij andere mensen die ook een verlies hebben meegemaakt”, zegt hij.

Hoewel het wel een hele poos duurde voordat hij over zijn verdriet durfde te praten. Namelijk pas nadat hij helikopterpiloot bij een reddingsteam was geweest. Daar moest hij mensen soms vertellen dat hun dierbare was omgekomen. Dat maakte veel bij hem los. William: “Ik voelde in mij een rauwe emotie en dat eiste zijn tol. Dat werd echt een probleem. Ik moest iemand erover vertellen en daarom vind ik het nu heel fijn om over dat soort dingen te praten.”

Praat met elkaar

William hamert er daarom op dat we elkaar in de gaten te houden. “Soms zie je het in iemands ogen, dat diegene graag over zijn pijn wil praten. Die persoon wil dat, maar jij moet dan zeggen dat het goed is. Jij moet toestemming geven. Dat ene extra gesprek voeren, net dat beetje meer tijd vrijmaken, voordat we weer verdergaan. We mogen daar best over praten, we zijn geen robots.”

“As a man, it’s almost forbidden to cry.” Five of the biggest names in football and the Duke of Cambridge open up about mental health in #ARoyalTeamTalk, on BBC One now. #MakeExtraTime pic.twitter.com/sHnQIJhFdd — BBC One (@BBCOne) 19 mei 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: nos. Beeld: ANP, Twitter