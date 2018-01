Mannen met déze huisdieren gaan sneller vreemd

We kunnen veel dingen bedenken die zouden kunnen bepalen of iemand vreemdgaat of niet, maar dat ook je huisdier daar invloed op zou hebben, zagen we niet aankomen.

De datingwebsite IllicitEncounters heeft onderzoek gedaan naar overspel en huisdieren en kan daaruit concluderen dat mensen met een bepaald huisdier sneller vreemdgaan dan mensen met andere huisdieren. De huisdieren zelf hebben hier natuurlijk niets mee te maken, maar de keuze voor een bepaald huisdier zou laten zien wat voor persoonlijkheid je hebt.

Top 10

Heb je bijvoorbeeld een trouwe hond thuis rondlopen, dan zou je zelf ook trouwer zijn en minder snel vreemdgaan. Ben je meer een kattenpersoon? Dan is de kans aanwezig dat je sneller met iemand anders het bed induikt. Op basis van dit onderzoek kon de site een top 10 van minst trouwe mannen en hun huisdieren samenstellen:

1. Kat (25%)

2. Vis (16%)

3. Overige/geen huisdier (14%)

4. Hamster (13%)

5. Konijn (11%)

6. Reptiel (11%)

7. Hond (10%)

Wetenschap

Natuurlijk komt er geen schrijntje wetenschap bij dit onderzoek kijken en hoef je een man met een kat dus niet meteen de deur te wijzen, maar stiekem is het toch leuk om te checken of deze theorie bij jouw (eerdere) relatie past.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.