Bewezen: vrouwen vinden mannen met een buikje juist aantrekkelijker

Uit onderzoek blijkt dat we als vrouw helemaal niet op zoek zijn dunne en gespierde mannen.

Nee, we vinden juist een man met een gezellig randje vet rond zijn heupen en torso wel zo gezellig. Sterker nog: een man met een knus bierbuikje heeft 2,5 procent meer kans op een afspraakje.

Dag sportschool

Datingsite ‘Inner Circle’ heeft dit feitje onderzocht. Vrouwen klikken minder op profielen van afgetrainde of hele slanke mannen. Natuurlijk moet het niet doorslaan, maar een wasbordje is helemaal niet nodig, om in de smaak te vallen. Wat verder nog uitmaakt? Een man met een lengte van 1.84 is het meest geliefd, blijkt. En qua leeftijd zit je rond je 34e helemaal gebakken. Maar die portie patat met mayo kan ‘ie dus met een gerust hart opeten.

Bron: FHM. Beeld: iStock