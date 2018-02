Mannen met déze namen hebben de grootste kans om miljonair te worden

Hartstikke leuk zo’n lieve man die ook nog eens voor je kookt, maar waar het echt om gaat is zijn bankrekening. Grapje natuurlijk, maar stiekem wilden we allemaal wel even kijken of de naam van onze geliefde niet heel toevallig in het lijstje staat als miljonair.

Uit onderzoek van Linda Rosenkrantz voor Nameberry.com bleek namelijk dat mensen die William heten, of een afgeleide naam daarvan als Will, Wim, Billy, Bill of Willem, meer kans hebben om miljonair te worden. En laat Willem nou net in ons land veel voorkomen.

Namen

Mannen met deze naam zouden het meeste kans hebben om miljonair te worden omdat er al veel miljonairs met deze naam zíjn. Gelukkig is het niet alleen William die geluk heeft, maar staan er nog meer namen in het rijtje:

Bill William (of Will) Amancio Warren Carlos Jeff Elon Mark Larry Lawrence Michael Charles David Gerald Roman Charles Richard

Bron: Joe.co.uk. Beeld: iStock.