Déze 2 mannen worden de nieuwe gezichten van ‘Hart van Nederland’

Siham Raijoul krijgt er binnenkort 2 nieuwe collega’s bij. Het team van Hart van Nederland krijgt namelijk versterking van 2 mannelijke presentatoren: Maarten Steendam (40) en Wolter Klok (26).

Best bijzonder, want het is de 1e keer in het 25-jarige bestaan van het programma dat mannen de presentatie op zich gaan nemen.

Ervaring met televisie

Zowel Maarten als Wolter heeft al de nodige ervaring als het gaat om televisiewerk. Zo is Maarten sinds 2013 presentator bij Telegraaf TV en daarvoor werkte hij als redacteur en presentator bij RTV Utrecht. “Hart van Nederland is altijd goed geweest in het nieuws dat mensen echt raakt. Niet de instituten of politici staan centraal, maar de Nederlanders. Dat past bij mij. Ik kijk ernaar uit om items te maken over het nieuws dat Nederland bezighoudt en dit ook elke avond aan meer dan 1 miljoen mensen te presenteren”, laat hij weten.

“Jongensdroom die uitkomt”

Wolter is momenteel werkzaam als presentator bij RTV Drenthe. Ook hij is erg in zijn nopjes met zijn nieuwe baan: “Dat ik als redacteur bij Hart van Nederland ga werken en het programma ook nog eens regelmatig mag presenteren is voor mij dus letterlijk een jongensdroom die uitkomt”, aldus Wolter.

