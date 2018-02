Mannen en vrouwen begrijpen elkaar 80 procent van de tijd níet

De zin ‘je begrijpt me niet’, heb je vast meer dan eens tegen je partner uitgesproken. Het is een cliché, maar uit onderzoek blijkt dat het wel degelijk klopt. Maar liefst tachtig procent van de tijd begrijpen we het andere geslacht gewoon echt niet.

Discussiëren

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus, wordt wel eens gezegd. En dat blijkt niet zomaar uit de lucht gegrepen. Mannen en vrouwen begrijpen elkaar het gros van de tijd namelijk echt niet. Ook al kennen we elkaar nog zo goed. Dit blijk uit onderzoek van de Universiteit van Gent. Onderzoekers lieten 150 Vlaamse koppels tussen de 18 en 76 jaar tien minuten met elkaar discussiëren over iets waardoor hun relatie wel eens vastloopt.

Slecht inschatten

Achteraf moesten de stelletjes vragen over hun partner beantwoorden. De antwoorden zouden duidelijk maken of je de gedachten en gevoelens van je partner goed hebt ingeschat. En wat blijkt? Dat kunnen we niet zo goed. Slechts in 20 procent van de gevallen konden ze benoemen wat er door het hoofd van hun man of vrouw omging tijdens de discussie.

Egoïstisch

Maar waar komt dit toch door? Onderzoeker Céline Hinnekens heeft hier twee verklaringen voor. “Ten eerste zijn we tijdens een discussie vooral op onze eigen gedachten gefocust. Je denkt na over hoe je jezelf voelt, welke argumenten je wil gebruiken en ga zo maar door”, legt ze uit. “Daardoor blijft er weinig ruimte over om te denken aan wat er door onze partner heen gaat. Ten tweede ligt het tempo tijdens een discussie erg hoog. Je moet snel reageren en denken en daardoor heb je geen tijd om alles in overweging te nemen.”

Negatieve gedachten

Vrouwen denken altijd dat ze beter zijn in luisteren naar de partner dan de man. Maar uit dit onderzoek is gebleken dat dit helemaal niet het geval is. De vrouw heeft namelijk veel negatieve gedachten over hun partner tijdens een discussie en gaat er daardoor meteen vanuit dat ‘hij weer eens niet luistert’. Terwijl dit helemaal niet het geval is. Mannen en vrouwen luisteren allebei even slecht naar elkaar. Opvallend is dat met name jonge koppels die nog maar pas een relatie hebben, beter uit de test komen. Waarschijnlijk omdat zij echt nog de moeite doen om naar elkaar te luisteren.

Gezond

Heel ernstig is dit resultaat niet voor onze relaties. “Het is voor een stukje ook gezond dat we niet altijd weten wat onze partner denkt. Uit onderzoek blijkt dat het zelfs destabiliserend kan werken voor onze relatie als we altijd weten wat er door het hoofd van onze partner gaat. Die score van 20 procent is dus in zeker zin veilig”, vertelt Céline. Het enige wat je kunt doen is de discussie wat trager voeren, zodat je bewust kunt worden van wat je partner aan het denken en voelen is.

