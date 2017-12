Uniek: Manon krijgt 5 kinderen in slechts 2 jaar tijd

Manon (35) is een drukke moeder. Waarschijnlijk iets drukker dan andere moeders.

Ze kreeg namelijk in 2014 een tweeling. En toen wilden zij en haar man Jorn nog één kindje erbij. Ze raakte opnieuw zwanger. “Ik zei tegen Jorn: ik ben zó misselijk, niet normaal. Het kan niet dat ik me zo slecht voel voor maar één baby.”

Kijk nou toch

Ze had gelijk: Manon was in verwachting van een drieling. “Een vrij heftig bericht”. Maar de trotse ouders zijn er heel blij mee. In 2014 werden Julie en Bas geboren, in 2016 kwamen daar Hannah, Faye en Cécile bij. Het betekent nu een jong gezin met maar liefst 5 kinderen die jonger zijn dan 4 jaar. En dat doet ze ontzettend goed.

Via social media houdt ze haar volgers op de hoogte van haar hectische leven. “Dat het met allemaal goed gaat, houdt ons op de been. Tijd voor mezelf komt later. En, zo zegt de trotse moeder: “Ik vind het al relaxed dat ik nog maar drie tot vier keer per dag een was hoef te draaien.”

Allemaal bij elkaar:

En wat zoet, in bed:

Bron: Telegraaf. Beeld: Instagram