Manou Dries (17) uit Assen al bijna een week vermist

De 17-jarige Manou Dries uit Assen wordt al bijna een week vermist. Ze is donderdag 13 september weggelopen van huis en nog steeds niet teruggekomen.

Volgens de politie is ze donderdag van huis vertrokken en heeft toen onderweg ergens nog een tent en een slaapmatje opgehaald. Hierdoor is het goed mogelijk dat Manou misschien wel aan de andere kant van Nederland zit. De politie geeft in het bericht op Facebook aan dat er een mogelijkheid bestaat dat Manou zichzelf liftend door Nederland heeft verplaatst.

Tatoeage

Daarom is het belangrijk dat mensen die iets weten óf Manou zelfs hebben gezien contact opnemen met de politie of zich melden via 112. Manou is 1,72 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft lang blond haar en draagt hoogstwaarschijnlijk zwarte kleding. Misschien heeft ze zelfs wel een zwarte pet op haar hoofd, aangezien ze bewust is vertrokken. Manou is ook te herkennen aan haar tatoeage op haar linker onderarm en tongpiercing.

Heb je iets gezien? Neem dan contact op met Politie Noord-Drenthe of bel 112.

Bron: RTV Drenthe. Beeld: Facebook Politie.