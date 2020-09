Henriëtte zorgt voor haar broer: “Dat zou hij ook voor mij hebben gedaan”

Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers. Henriëtte Luttge (50) is daar één van. Ze is getrouwd, heeft 2 uitwonende kinderen en een pedicurepraktijk. Daarnaast is ze mantelzorger voor haar broer Kees, die verlamd raakte door een herseninfarct.

Henriëtte: “Ik was 17 en voor het eerst zonder ouders op vakantie. Zoals dat dan gaat, jong en onbezonnen, was ik mijn portemonnee vergeten. Ik zal nooit vergeten dat ik naar huis belde en mijn broer Kees aan de lijn kreeg. Hij bood meteen aan de portemonnee te brengen. Hij reisde 3 uur heen en 3 uur terug met de trein, gewoon omdat ik zijn zusje was. Toen hij 6 jaar geleden een herseninfarct kreeg en halfzijdig verlamd raakte, nauwelijks meer kon praten en niet meer kon lezen en schrijven, dacht ik terug aan toen. Ik wilde hem helpen, zeker toen hij er na zijn scheiding alleen voor kwam te staan en naar een appartement in een zorgcomplex verhuisde. Dat zou hij ook voor mij hebben gedaan.”

Er wél voor hem zijn

“Ik ga nu elke woensdag naar Kees. We doen boodschappen, kopen kleren, gaan naar de kapper, logopedie, noem maar op. Ik ben zijn stem. Ik kan zijn gezicht goed lezen en weet precies wat hij bedoelt. Doordat hij weinig kan zeggen, zijn er veel mensen afgehaakt. Dat maakt mij extra gedreven om er wél voor hem te zijn. Dat klinkt negatiever dan het is. Kees is een leuke, makkelijke man, die veel duidelijk kan maken door middel van mimiek en de toon van zijn stem. De mensen om hem heen helpen Kees met veel enthousiasme, maar zijn er ook gewoon als vrienden. Ik ben zelf ook graag bij hem.”

Een stapje terug doen

“Hem helpen geeft me een goed gevoel. Ik wil zo graag dat het goed met hem gaat dat ik me enorm verantwoordelijk voel voor zijn welzijn. Daar moet ik niet in doordraven. Mijn man en kinderen vinden het prima dat ik mantelzorger ben, maar ik wil er ook voor hen zijn. Als Kees iets nodig heeft, vraag ik daarom altijd eerst of het tot woensdag kan wachten. Als dat niet kan, springen anderen bij of wordt zijn zorgbegeleidster ingeschakeld. Hoe moeilijk ik het ook vind, soms moet ik een stapje terug doen. Anders is het moeilijk vol te houden.”

Interview: Deborah Ligtenberg. Beeld: Dafne Ederveen