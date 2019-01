Marathonloopster vindt puppy langs de weg en draagt 'm 30 kilometer mee

Een vrouw die een marathon van dertig kilometer liep in Thailand twijfelde geen moment toen ze een hulpeloze puppy langs de weg zag.

Ze pakte ‘m op en tilde ‘m de hele marathon met zich mee, tot aan de finish.

Verdwaald

Een marathon rennen is al zwaar genoeg. Laat staan als je daarbij nog het gewicht van een puppy in je handen daar bovenop krijgt. Ach, de pluizenbol was juist extra motivatie voor de 43-jarige Khemjira Klongsanun. Ze zag dat marathonlopers voor haar met een boog langs het hondje heen renden. “Het leek erop dat het beestje verdwaald was”, vertelt Khemjira aan de pers. “Er waren geen huizen, publiek of andere honden in de buurt. Dus ik pakte de puppy op, al was het alleen maar om hem in een veilige omgeving te brengen.”

Geadopteerd

Het hondje dertig kilometer meetillen was een behoorlijke uitdaging. “Het was twee keer zo zwaar dan een normale marathon, maar ik deed het toch omdat ‘ie zo schattig is.” Na de marathon deed Khemjira een oproep, in de hoop dat de eigenaar zich zou melden. Maar toen er geen bericht kwam, besloot ze zelf het baasje van het beestje te worden. Ze adopteerde hem. “Hij moest veel controles, vaccinaties en behandelingen ondergaan, maar ik ben blij dat ik hem gered heb.” En als we zo naar beelden van de viervoeter in zijn nieuwe huis kijken, heeft ‘ie het prima naar zijn zin.

