De Keniaanse hardloper Eliud Kipchoge heeft een wel heel bijzondere prestatie neergezet: hij is namelijk de eerste mens óóit die onder de 2 uur een marathon heeft gelopen.

De Keniaanse atleet brak de magische grens op de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter in Wenen met een officiële tijd van 1 uur, 59 minuten en 40 seconden.

Geen echt wereldrecord…

Helaas voor Kipchoge wordt zijn tijd niet erkend als wereldrecord. De internationale atletiekfederatie erkent namelijk alleen records die in officiële wedstrijden worden gelopen. Daarnaast krijgt Kipchoge hulp van zogeheten ‘tempomakers’ die hem continu uit de wind houden, iets wat officieel ook niet mag.

Beste langeafstandloper aller tijden

Desondanks is de prestatie van de marathonloper zeker knap te noemen: het is namelijk nog niet eerder iemand gelukt om binnen 2 uur een marathon te lopen. Met 11 gewonnen marathons, waaronder die van de Olympische Spelen van 2016, geldt Kipchoge als één van de beste langeafstandlopers aller tijden. Met een tijd van 2.01.39 vorig jaar is hij bovendien al de wereldrecordhouder in een officiële wedstrijd.

Bron: NOS. Beeld: ANP