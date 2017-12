Marc (35) moet 20 liter water per dag drinken, anders gaat hij dood

De Duitse Marc Wübbenhorst (35) heeft áltijd dorst en heeft nog nooit in zijn hele leven een nacht kunnen doorslapen. De oorzaak? Diabetes insipdius: een zeldzame aandoening die ervoor zorgt dat zijn lichaam geen vocht kan opslaan.

Om gehydrateerd te blijven moet hij minstens 20 liter water per dag drinken.

Vaak naar toilet

Als Marc 2 uur geen water drinkt, krijgt hij symptomen die bij andere mensen pas na 2 of 3 dagen optreden: desoriëntatie, koorts en gebarsten lippen en handen. Alles wat hij drinkt wordt echter onmiddellijk weer afgescheiden door zijn lichaam. Hierdoor moet hij zeker 50 keer per dag naar de toilet, en heeft hij nog geen enkele nacht in zijn leven kunnen doorslapen.

Geen frisdrank en alcohol

“Ik moet minstens 20 liter per dag drinken”, vertelde hij op Sat.1 Frühstücksfernsehen. “Mijn dag begint dan ook met een grote fles water. Frisdrank en fruitsap drink ik niet, te veel calorieën. Ook alcohol laat ik meestal links liggen. Of ik al dat water nooit beu raak? Nee, ik heb zo veel dorst dat ik gewoon blij ben als ik iets te drinken krijg. Als ik mijn dorst negeer, begin ik na een uur al problemen te krijgen.’’

Uitgedroogd

Zo moest Marc ooit eens overwerken, en raakte hij op de terugweg naar huis door zijn watervoorraad heen. Toen de trein ook nog eens vertraging opliep, vertoonde hij de eerste tekenen van uitdroging. Een vriend van Marc vond hem niet veel later, helemaal gedesoriënteerd, op een plein in de stad en gaf hem toen te drinken. Hij hielp hem naar de toilet en gaf hem daarna nog meer water.

Vermoeidheid

“Mijn aandoening heeft altijd een zekere freak-factor gehad”, vertelt hij. “Zeker op school. Erger dan de dorst was de vermoeidheid die met mijn ziekte gepaard gaat. Als kind had ik daar veel last van. Ik had wel vriendjes, maar kon hun tempo vaak niet volgen. En dat gaf me soms depressieve gevoelens. Het is leven op de rand van wat mogelijk is. Maar ik leerde ermee om te gaan.”

Niet sporten

Marc werkt inmiddels op een architectenkantoor. Hoewel hij heeft leren omgaan met zijn aandoening, vergt alles in zijn leven nog wel veel planning. ‘’Ik kan geen lange reizen maken en sporten is ook niet verstandig. Je weet immers nooit of er een noodgeval gebeurt. En door te sporten droog ik veel sneller uit. Voetballen kan ik daarom niet, maar paardrijden bijvoorbeeld wel.’’

Humor

Toch laat Marc zich niet uit het veld slaan. Hij blijft positief en ziet er zelfs de humor van in. “Ik was als kind de enige die zijn volledige naam in de sneeuw kon plassen”, lacht hij.

Bron en beeld: Facebook