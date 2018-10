Royaltyverslaggever Marc van der Linden filmt stiekem in Buckingham Palace

Marc van der Linden heeft in de Picture Gallery van Buckingham Palace alle regels overtreden. Hij heeft namelijk stiekem gefilmd.

En dat terwijl dat ten strengste verboden is. ‘Dus hoop niet dat ik in de Tower eindig’, grapt hij. De Tower werd vroeger gebruikt als gevangenis, nu is het een toeristenattractie. ‘Het is prachtig’, zegt Marc over de beroemde plek waar hij nu staat.

Maar hij laat nog meer zien van Buckingham Palace, waar je doorgaans toch geen kijkje mag nemen. En ja, daar zien we koningin Máxima, koning Willem-Alexander en de Queen. Het lijkt erop dat ze zelf een soort rondleiding geeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Ondertussen op Buckingham Palace… Een bericht gedeeld door Marc van der Linden (@marcvanderlindenm) op 23 Okt 2018 om 6:52 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP