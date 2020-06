Marc de Hond is woensdag 3 juni overleden aan de gevolgen van kanker. De presentator, schrijver, cabaretier en rolstoelsporter werd 42 jaar. Ter nagedachtenis van de bekende Nederlander zetten wij 5 hoogtepunten uit zijn indrukwekkende carrière op een rij.

De zoon van opiniepeiler Maurice de Hond was een ware alleskunner.

Als 18-jarige hing Marc de Hond zijn studie Economie aan de wilgen en startte hij als internetondernemer, met 2 succesvolle bedrijven als gevolg: de website Veiling.com en de welbekende site Yahoo!. Eind jaren 90 brak hij door als dj, na een stage bij radio-dj Ruud de Wild bij Radio 538. Een kortstondige carrière met een eigen nachtprogramma volgde, tot Marc in 2002 te horen kreeg een tumor te hebben. Wegens complicaties tijdens de operatie belandde de jonge presentator in een rolstoel.

Televisiewerk

Daarna ontpopte hij zich tot een geliefd televisiepresentator. Zo presenteerde hij onder andere de programma’s Expedition Unlimited voor LLiNK en De Rekenkamer en voorzag hij de pokerwedstrijden op RTL 7 van commentaar. Schrijven bleek hij ook te kunnen. Dat bleek uit zijn debuut Kracht dat verscheen in 2008, waarin hij schreef over zijn revalidatieproces na de operatie in 2002. In 2018 werd er opnieuw kanker bij hem geconstateerd, maar dat weerhield hem er niet van om hard te blijven werken. Integendeel. Marc de Hond vroeg zijn vriendin Remona Fransen ten huwelijk, zette meerdere toneelvoorstellingen op poten en klom in de pen voor een 2e boek. Negatief was hij ondanks zijn ziekte dan ook niet. “Als ik er niet meer ben, is de kanker er ook niet meer”, redeneerde hij na zijn 2e kankerdiagnose in 2018. “Dus het is op z’n minst een gelijkspel.”

Ter nagedachtenis van Marc zetten we 5 hoogtepunten uit zijn carrière op een rij. Natuurlijk heeft hij veel meer moois voor deze wereld betekend, maar deze momenten mogen we zeker niet vergeten.

Terug op de radio

Na zijn operatie in 2002, moest Marc de Hond lang revalideren wegens complicaties. Na 145 dagen afwezigheid op de radio, maakte hij op 11 mei 2003 zijn rentree op de radio. Hij werd op de radio terug verwelkomd door mijn collega’s Jeroen Kijk in de Vegte, Ruud de Wild en zangers Do.

Beste prankcall

Een fragment uit 2005 voor 3FM, waarin Marc net doet alsof hij vastzit in een lift. Hij belt echter niet de alarmklop, maar wel de nietsvermoedende radioluisteraar Mark Lammers.

Theatershow

Het grootste voordeel van in een rolstoel zitten? Je kunt overal gratis parkeren. Dat vertelde Marc de Hond in zijn theatershow Scherven brengen geluk, waarmee hij in in 2016 op het podium stond.

Opening Libelle Zomerweek

In 2018 opende Marc de Hond de Libelle Zomerweek, en dat bijzondere moment mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. Wat was het een prachtige dag.

Huwelijksaanzoek

Toen de presentator te horen had gekregen dat hij voor de 2e keer op rij kanker had, weerhield hem dat er niet van om zijn vriendin Ramona ten huwelijk te vragen. Integendeel. Hij deed het op spectaculaire wijze op het podium van Carré, tijdens de show van Jochem Meyjer.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress